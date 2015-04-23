Дипломная по праву

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрытнет заявок105 просмотров

ВКР по международному праву

Объем ВКР должен составлять 75–85 страниц (без учета иллюстраций и приложений)

Уникальность 70%

Оформление и структура работы строго по методичке!

Выполнение и оплата по главам

План на 23.04.15 – обязательно 3 главы!Есть наброски плана, несколько вариантов,но преподавателя не устраивает 1 и 2 главы!СМ. файл наброски плана и комментарии преподавателя

1 глава на конец недели – 26.04

2 глава – 5.05

3 глава – 11.05

Сроки могут немного корректироваться

10 лет назад
Referatiktop
Вячеслав 
41 год
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
237 отзывов(-4)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров