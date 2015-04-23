Реферат Теория Тема: Глобальные проблемы человечества и пути их разрешения Дисциплина: Историяъ Объем 15-18 печатных страниц Антиплагиат.ру от 70% Прилагаю файл, в котором есть все рекомендации и требования, со ...
Дипломная по праву
ВКР по международному праву
Объем ВКР должен составлять 75–85 страниц (без учета иллюстраций и приложений)
Уникальность 70%
Оформление и структура работы строго по методичке!
Выполнение и оплата по главам
План на 23.04.15 – обязательно 3 главы!Есть наброски плана, несколько вариантов,но преподавателя не устраивает 1 и 2 главы!СМ. файл наброски плана и комментарии преподавателя
1 глава на конец недели – 26.04
2 глава – 5.05
3 глава – 11.05
Сроки могут немного корректироваться
Заявки фрилансеров
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