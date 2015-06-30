Реферат - глобальные проблемы

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Завершен2 заявки106 просмотров

Реферат

Теория

Тема: Глобальные проблемы человечества и пути их разрешения

Дисциплина: Историяъ

Объем 15-18 печатных страниц

Антиплагиат.ру от 70%

Прилагаю файл, в котором есть все рекомендации и требования, со списком рекомендуемой к использованию литературы.

Срок 26 апреля

Цена 400р., оплата по факту

10 лет назад
tvoiaelena
Елена 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

Zlata_RUAF
43 года
18 лет в сервисе
Была
10 лет назад
10 лет назад
$11
2 дня
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

Zlata_RUAF
43 года
18 лет в сервисе
Была
10 лет назад
10 лет назад