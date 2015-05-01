Речь к дипломной работе на английском.

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Завершен2 заявки104 просмотра

Тема:Адаптация при переводе англоязычной детской литературы

работа прилагается в эл. виде. обьем речи 2-3 стр на английском языке.

10 лет назад
katya-iqc
Катя 
46 лет
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Tonja28Z
38 лет
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад
$11
1 день
Антонина умница. рекомендую. Рньше срока.
Очень хороший заказчик, рекомендую!

Заявки фрилансеров

Tonja28Z
38 лет
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад