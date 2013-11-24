Tonja28Z

Антонина Tonja28Z

 
38 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Переводы (английский, немецкий). Редактирование и корректировка текстов. Студенческие работы.

Образование.

Высшее (подготовка специалистов).

Харьковский национальный педагогический университет им. Г.С. Сковороды (Харьков, Украина).

Факультет иностранной филологии.

Специальность "Английский и немецкий язык и литература".

Деятельность.

Работаю с переводами (художественные, технические).

Английский, немецкий, русский, украинский языки (все возможные пары).

Также...

  • Предоставляю услуги по языковой локализации веб-сайтов.
  • Занимаюсь редактированием и корректировкой текстов.
  • Выполняю транскрибацию аудио-, видеоинформации.
  • Пишу различные виды студенческих работ по своей специальности.
Опыт работы переводчиком - более 4-х лет.

Немного о себе.

Работала...

  • Частным репетитором английского языка (школьники, студенты).
  • Консультантом-переводчиком.
  • Персональным помощником писателя.
Я - молодая, активная, жизнерадостная и общительная девушка. Ценю в себе ответственность, исполнительность, порядочность, пунктуальность и оптимизм. Эти качества видят во мне и окружающие меня люди.

Увлекаюсь книгами, фотографиями, иностранными языками, ездой на велосипеде, настольными играми, красотой природы и путешествиями.

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ТОП-50
Переводы

Отзывы заказчиков

margal
31 год
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$28
10 баллов
10 лет назад
Расшифровка стенограммы
Отличный исполнитель, спасибо
Сотрудничество состоялось. Своевременная оплата. Рекомендую сотрудничать!
Ответный отзыв
katya-iqc
Катя 
46 лет
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$11
10 баллов
10 лет назад
Речь к дипломной работе на английском.
Антонина умница. рекомендую. Рньше срока.
Очень хороший заказчик, рекомендую!
Ответный отзыв
vitalikroslakov
Росляков 
33 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$6
10 баллов
10 лет назад
Перевести документ JPG–DOC
Быстро.
Быстрая оплата. Рекомендую.
Ответный отзыв
kolodyigor
Игорь 
48 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
3 отзыва
$24
10 баллов
10 лет назад
Тексты на английском
Хорошая работа
Сотрудничество состоялось.
Ответный отзыв
ZimaZelen
Ольга 
42 года
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$28
7 баллов
12 лет назад
Перевод с немецкого
Перевод интервью с немецкого на английский. Честно говоря, перевод получился не очень качественный и потребовал внимательной проверки и редакторской правки. Речь шла о Супермене. Самые "кричащие" ошибки: the Superman (с артиклем) и местоимение it, и такое в нескольких местах. Пример: INTERVIEWER: How do you think, is the Superman the amusing character? CAVILL: Probably, not in all cases. For example, it can’t fall on a back for pleasure as in that case he can explode. По срокам - нормально.
Сотрудничеством довольна.
Ответный отзыв
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Переводы
16 отзывов
$3/час
от $10
#49