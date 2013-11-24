Переводы (английский, немецкий). Редактирование и корректировка текстов. Студенческие работы.

Образование.

Высшее (подготовка специалистов).

Харьковский национальный педагогический университет им. Г.С. Сковороды (Харьков, Украина).

Факультет иностранной филологии.

Специальность "Английский и немецкий язык и литература".

Деятельность.

Работаю с переводами (художественные, технические).

Английский, немецкий, русский, украинский языки (все возможные пары).

Также...

Предоставляю услуги по языковой локализации веб-сайтов.

Занимаюсь редактированием и корректировкой текстов.

Выполняю транскрибацию аудио-, видеоинформации.

Пишу различные виды студенческих работ по своей специальности.

Опыт работы переводчиком - более 4-х лет.

Немного о себе.

Работала...

Частным репетитором английского языка (школьники, студенты).

Консультантом-переводчиком.

Персональным помощником писателя.

Я - молодая, активная, жизнерадостная и общительная девушка. Ценю в себе ответственность, исполнительность, порядочность, пунктуальность и оптимизм. Эти качества видят во мне и окружающие меня люди.

Увлекаюсь книгами, фотографиями, иностранными языками, ездой на велосипеде, настольными играми, красотой природы и путешествиями.