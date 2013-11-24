Переводы (английский, немецкий). Редактирование и корректировка текстов. Студенческие работы.
Образование.
Высшее (подготовка специалистов).
Харьковский национальный педагогический университет им. Г.С. Сковороды (Харьков, Украина).
Факультет иностранной филологии.
Специальность "Английский и немецкий язык и литература".
Деятельность.
Работаю с переводами (художественные, технические).
Английский, немецкий, русский, украинский языки (все возможные пары).
Также...
- Предоставляю услуги по языковой локализации веб-сайтов.
- Занимаюсь редактированием и корректировкой текстов.
- Выполняю транскрибацию аудио-, видеоинформации.
- Пишу различные виды студенческих работ по своей специальности.
Немного о себе.
Работала...
- Частным репетитором английского языка (школьники, студенты).
- Консультантом-переводчиком.
- Персональным помощником писателя.
Увлекаюсь книгами, фотографиями, иностранными языками, ездой на велосипеде, настольными играми, красотой природы и путешествиями.
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Отзывы заказчиков
$28
10 баллов
10 лет назад
Отличный исполнитель, спасибо
Ответный отзыв
Сотрудничество состоялось. Своевременная оплата. Рекомендую сотрудничать!
$11
10 баллов
10 лет назад
Антонина умница. рекомендую. Рньше срока.
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Очень хороший заказчик, рекомендую!
$6
10 баллов
10 лет назад
Быстро.
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$24
10 баллов
10 лет назад
Хорошая работа
Ответный отзыв
Сотрудничество состоялось.
$28
7 баллов
12 лет назад
Перевод интервью с немецкого на английский. Честно говоря, перевод получился не очень качественный и потребовал внимательной проверки и редакторской правки. Речь шла о Супермене. Самые "кричащие" ошибки: the Superman (с артиклем) и местоимение it, и такое в нескольких местах. Пример: INTERVIEWER: How do you think, is the Superman the amusing character? CAVILL: Probably, not in all cases. For example, it can’t fall on a back for pleasure as in that case he can explode. По срокам - нормально.
Ответный отзыв
Сотрудничеством довольна.
Переводы
16 отзывов
$3/час
от $10
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