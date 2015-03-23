1. Продвижение сайтов в поисковых системах Google и Яндекс
2. Полный Аудит сайта.
Для разных сайтов направление и глубина аудита сильно различаются.
3. Разработка стратегии продвижения веб-сайта.
4. Внутренняя оптимизация
5. Внешняя оптимизация.
6. Индивидуальные seo-консультации
7. Контекстная реклама в поиск Google и Яндекс
8. Разработка и создание сайта (фирменная разработанная CMS – система)
9. SMM – раскрутка продвижение (Вконтакте, Фейсбук, Одноклассники, Google +, Twitter)
------
Раскрутка и продвижение сайта SEO в Google, Яндекс, Bing
Поисковое продвижение сайтов позволяет привлечь внимание целевой аудитории с гораздо меньшим чем у традиционных видов рекламы бюджетом. Но при этом поисковая оптимизация сайта требует использования современных технологий у исполнителя. Последние изменения поисковых алгоритмов оставили шансы только грамотным и опытным специалистам.
Виды продвижения SEO
1. Продвижение по позициям (топ-10)
2. Продвижение по трафику
3. Продвижение с открытым бюджетом
Продвижение для молодых сайтов от 3 – до 6 месяцев
Продвижение сайтов имеющий возраст более года от 3 – до 4 месяцев
Услуги SEO
1. Внешняя и внутренняя оптимизация
2. Юзабилити и аудит
3. Медийная реклама
4. Вирусный интернет-маркетинг
5. Копирайтинг и рерайтинг
6. Формирование стратегии продвижения
-----------------------------------------
Контекстная реклама Google, Яндекс
Контекстная реклама сайта – платные текстовые объявления в результатах поиска Google, Яндекса. Возможность установить цену за переход, дневной бюджет, время и географию показа объявлений делает такие кампании гибким инструментом привлечения целевых посетителей. Вы получите целевых посетителей сразу же после старта рекламной кампании.
Преимущества контекстной рекламы
- Вы получаете быстрые результаты в течении 24 часов.
- Реклама направлена только на целевую аудиторию.
- Оплата происходит только когда пользователь нажимает на ваше объявление. Т.е. вы платите за потенциального, уже заинтересованного клиента.
- Мобильность. Менять, добавлять ключевые слова и объявления можно в любой момент хода рекламной кампании.
- Есть возможность экспериментировать с разными текстами рекламного объявления.
- Эффективность рекламной кампании можно четко посчитать. Мы используем Google Analytics и Яндекс метрику для отслеживания и анализа конверсий.
- Гибкий контроль расходов. Вы сами задаете дневной бюджет.
- Геотаргетинг. Возможность настраивать показ рекламы только в необходимых вам регионах.
- Время показов вашего рекламного объявления можно спланировать по часам и дням недели.
- Ненавязчивость контекстной рекламы Google, Yandex. Она отображает информацию о том, что ищут пользователи.
Срок запуска контекстной рекламы – 2 рабочих дня
-----------------------------------------
SMM
Основные преимущества SMM
Рост узнаваемости и положительные образы способствуют повышению доверия и продажам.
Люди, которые вам доверяют, останутся с вами даже при более высоких ценах на услуги.
Естественная реклама: люди будут советовать вас бескорыстно, просто потому, что вы им нравитесь.
-----------------------------------------
Создание и разработка сайта
Преимуществом создания сайта у нас – это полностью разработанная CMS система выдерживающая любое количество нагрузок. Движок с самого начала затачивался под поисковые системы (для дальнейшего продвижения), а так же социальные сети.
Виды сайтов
- Сайт визитка
- Промо сайты
- Корпоративный сайт
- Интернет магазин
создание сайта - от 3 дней
- Площадка дом. мастеров372 просмотра
- Оформление группы в ФБ Retellme321 просмотр
- Разработка интернет-магазина одежды cehstore.ru323 просмотра
- Многофункциональная площадка для Тайланда310 просмотров
- Редизайн торговой площадки tenti.ru185 просмотров
- Редизайн главной страницы 2 вариант domuspro.ru240 просмотров
- Разработка Логотипа WVR192 просмотра
- Дизайн мобильной версии Lulu259 просмотров
- Адаптивная переверстка сайта pafos.kiev.ua239 просмотров
- Редизайн главной страницы сайта domuspro.ru217 просмотров
- Разработка интернет-магазина Аветон под ключ255 просмотров
- Создание сайта-визитки ПК версия276 просмотров