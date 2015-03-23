Продвижение сайтов в поисковых системах, аудит любой сложности

1. Продвижение сайтов в поисковых системах Google и Яндекс

2. Полный Аудит сайта.

Для разных сайтов направление и глубина аудита сильно различаются.

3. Разработка стратегии продвижения веб-сайта.

4. Внутренняя оптимизация

5. Внешняя оптимизация.

6. Индивидуальные seo-консультации

7. Контекстная реклама в поиск Google и Яндекс

8. Разработка и создание сайта (фирменная разработанная CMS – система)

9. SMM – раскрутка продвижение (Вконтакте, Фейсбук, Одноклассники, Google +, Twitter)

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Раскрутка и продвижение сайта SEO в Google, Яндекс, Bing

Поисковое продвижение сайтов позволяет привлечь внимание целевой аудитории с гораздо меньшим чем у традиционных видов рекламы бюджетом. Но при этом поисковая оптимизация сайта требует использования современных технологий у исполнителя. Последние изменения поисковых алгоритмов оставили шансы только грамотным и опытным специалистам.

Виды продвижения SEO

1. Продвижение по позициям (топ-10)

2. Продвижение по трафику

3. Продвижение с открытым бюджетом

Продвижение для молодых сайтов от 3 – до 6 месяцев

Продвижение сайтов имеющий возраст более года от 3 – до 4 месяцев

Услуги SEO

1. Внешняя и внутренняя оптимизация

2. Юзабилити и аудит

3. Медийная реклама

4. Вирусный интернет-маркетинг

5. Копирайтинг и рерайтинг

6. Формирование стратегии продвижения

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Контекстная реклама Google, Яндекс

Контекстная реклама сайта – платные текстовые объявления в результатах поиска Google, Яндекса. Возможность установить цену за переход, дневной бюджет, время и географию показа объявлений делает такие кампании гибким инструментом привлечения целевых посетителей. Вы получите целевых посетителей сразу же после старта рекламной кампании.

Преимущества контекстной рекламы

- Вы получаете быстрые результаты в течении 24 часов.

- Реклама направлена только на целевую аудиторию.

- Оплата происходит только когда пользователь нажимает на ваше объявление. Т.е. вы платите за потенциального, уже заинтересованного клиента.

- Мобильность. Менять, добавлять ключевые слова и объявления можно в любой момент хода рекламной кампании.

- Есть возможность экспериментировать с разными текстами рекламного объявления.

- Эффективность рекламной кампании можно четко посчитать. Мы используем Google Analytics и Яндекс метрику для отслеживания и анализа конверсий.

- Гибкий контроль расходов. Вы сами задаете дневной бюджет.

- Геотаргетинг. Возможность настраивать показ рекламы только в необходимых вам регионах.

- Время показов вашего рекламного объявления можно спланировать по часам и дням недели.

- Ненавязчивость контекстной рекламы Google, Yandex. Она отображает информацию о том, что ищут пользователи.

Срок запуска контекстной рекламы – 2 рабочих дня

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SMM

Основные преимущества SMM

Рост узнаваемости и положительные образы способствуют повышению доверия и продажам.

Люди, которые вам доверяют, останутся с вами даже при более высоких ценах на услуги.

Естественная реклама: люди будут советовать вас бескорыстно, просто потому, что вы им нравитесь.

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Создание и разработка сайта

Преимуществом создания сайта у нас – это полностью разработанная CMS система выдерживающая любое количество нагрузок. Движок с самого начала затачивался под поисковые системы (для дальнейшего продвижения), а так же социальные сети.

Виды сайтов

- Сайт визитка

- Промо сайты

- Корпоративный сайт

- Интернет магазин

создание сайта - от 3 дней