listern

Сергей listern

 
35 летУкраина/Харьков
9 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Продвижение сайтов в поисковых системах, аудит любой сложности

1. Продвижение сайтов в поисковых системах Google и Яндекс

2. Полный Аудит сайта.

Для разных сайтов направление и глубина аудита сильно различаются.

3. Разработка стратегии продвижения веб-сайта.

4. Внутренняя оптимизация

5. Внешняя оптимизация.

6. Индивидуальные seo-консультации

7. Контекстная реклама в поиск Google и Яндекс

8. Разработка и создание сайта (фирменная разработанная CMS – система)

9. SMM – раскрутка продвижение (Вконтакте, Фейсбук, Одноклассники, Google +, Twitter)

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Раскрутка и продвижение сайта SEO в Google, Яндекс, Bing

Поисковое продвижение сайтов позволяет привлечь внимание целевой аудитории с гораздо меньшим чем у традиционных видов рекламы бюджетом. Но при этом поисковая оптимизация сайта требует использования современных технологий у исполнителя. Последние изменения поисковых алгоритмов оставили шансы только грамотным и опытным специалистам.

Виды продвижения SEO

1. Продвижение по позициям (топ-10)

2. Продвижение по трафику

3. Продвижение с открытым бюджетом

Продвижение для молодых сайтов от 3 – до 6 месяцев

Продвижение сайтов имеющий возраст более года от 3 – до 4 месяцев

Услуги SEO

1. Внешняя и внутренняя оптимизация

2. Юзабилити и аудит

3. Медийная реклама

4. Вирусный интернет-маркетинг

5. Копирайтинг и рерайтинг

6. Формирование стратегии продвижения

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Контекстная реклама Google, Яндекс

Контекстная реклама сайта – платные текстовые объявления в результатах поиска Google, Яндекса. Возможность установить цену за переход, дневной бюджет, время и географию показа объявлений делает такие кампании гибким инструментом привлечения целевых посетителей. Вы получите целевых посетителей сразу же после старта рекламной кампании.

Преимущества контекстной рекламы

- Вы получаете быстрые результаты в течении 24 часов.

- Реклама направлена только на целевую аудиторию.

- Оплата происходит только когда пользователь нажимает на ваше объявление. Т.е. вы платите за потенциального, уже заинтересованного клиента.

- Мобильность. Менять, добавлять ключевые слова и объявления можно в любой момент хода рекламной кампании.

- Есть возможность экспериментировать с разными текстами рекламного объявления.

- Эффективность рекламной кампании можно четко посчитать. Мы используем Google Analytics и Яндекс метрику для отслеживания и анализа конверсий.

- Гибкий контроль расходов. Вы сами задаете дневной бюджет.

- Геотаргетинг. Возможность настраивать показ рекламы только в необходимых вам регионах.

- Время показов вашего рекламного объявления можно спланировать по часам и дням недели.

- Ненавязчивость контекстной рекламы Google, Yandex. Она отображает информацию о том, что ищут пользователи.

Срок запуска контекстной рекламы – 2 рабочих дня

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SMM

Основные преимущества SMM

Рост узнаваемости и положительные образы способствуют повышению доверия и продажам.

Люди, которые вам доверяют, останутся с вами даже при более высоких ценах на услуги.

Естественная реклама: люди будут советовать вас бескорыстно, просто потому, что вы им нравитесь.

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Создание и разработка сайта

Преимуществом создания сайта у нас – это полностью разработанная CMS система выдерживающая любое количество нагрузок. Движок с самого начала затачивался под поисковые системы (для дальнейшего продвижения), а так же социальные сети.

Виды сайтов

- Сайт визитка

- Промо сайты

- Корпоративный сайт

- Интернет магазин

создание сайта - от 3 дней

Сайт-визиткаАудит сайта
Портфолио
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Отзывы заказчиков
Tonja28Z
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
$30
10 баллов
7 лет назад
Аудит сайта с дальнейшим продвижением.
Качественно, быстро! Пока всем довольны!
Хороший заказчик. Сотрудничество продолжаем.
Ответный отзыв
volkov-com
38 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$30
9 баллов
8 лет назад
Ключевые слова сайта пропали из поиска Яндекс.
Был сделан подробный и качественный аудит сайта. Благодаря предоставленной информации, удалось выявить причины ухудшения позиций в Яндексе. Также было предоставлено подробное тех.задание по оптимизации сайта, которое содержало комментарии по каждому пункту, что хочется отметить отдельно. На все возникшие вопросы были получены консультации. В целом, работой Сергея остался доволен, и рекомендую его, как хорошего специалиста. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Спасибо за оказанное доверие, рад нашему сотрудничеству. Желаю успешного развития и процветания. Рекомендую всем. )
Ответный отзыв
shikonin
35 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
8 лет назад
SEO оптимизация
Спасибо Сергею, все сделал быстро, качественно. Всем рекомендую!
Благодарю за оказанное доверие. Интересный проект. Быстрая оплата, просто хороший и порядочный человек. Рекомендую всем и надеюсь на дальнейшее сотрудничество. спасибо
Ответный отзыв
fox-agency
Екатерина 
36 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Нужна экспертная оценка сео
С Сергеем работаем во второй раз. Качеством, подходом, сроками довольны. Рекомендуем.
Спасибо за оказанное доверие. Быстрая оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую всем =)
Ответный отзыв
fox-agency
Екатерина 
36 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$6
9 баллов
9 лет назад
Аудит сайта
Сергей проводил для нас аудит сайта. Работа выполнена в оговоренный срок. Проведен подробный СЕО-аудит сайта с прописанием ТЗ по правкам и рекомендациями. Рекомендуем к сотрудничеству.
Было очень приятно работать. Отличный проект, желаю успешного развития. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Поисковые системы (SEO)
5 отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#58
Дизайн сайтов
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#873
HTML-верстка
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#1484