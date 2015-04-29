Нужна экспертная оценка сео

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен13 заявок228 просмотров

Имеется некий сайт (возраст 2 года)

По определенному пулу связанной семантики сайт выпал из ТОП.

Нужна экспертная оценка и заключение с рекомендациями по след. вопросам:

1. Почему сайт потерял позиции

2. Что сделать, чтобы позиции вернулись

3. Почему в Яндексе хуже выдача, чем в Гугл

4. Откорректировать файл robots.txt

5.Оценить общее состояние сео-оптимизации сайта, наличие проблем.

6. Дать рекомендации как устранить проблемы, мешающие сео-продвижению

Нужен краткий отчет исключительно с фактами мешающими продвидению.

Сайт сбросим в личку.

10 лет назад
fox-agency
Екатерина 
37 лет
10 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранные исполнители

klopec
39 лет
11 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
10 лет назад
$10
2 дня
Андрей проводил для нас поисковый аудит сайта в соответствии с поставленной задачей. Работа выполнена в оговоренный срок. Спасибо за работу.
Спасибо за интересный заказ.Приятно работать
listern
Сергей 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$5
2 дня
С Сергеем работаем во второй раз. Качеством, подходом, сроками довольны. Рекомендуем.
Спасибо за оказанное доверие. Быстрая оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую всем =)

Заявки фрилансеров

klopec
39 лет
11 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
10 лет назад
listern
Сергей 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад