Продвижения сайта студенческих работ

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт8 заявок177 просмотров

Добрый день

занимаемся написанием студенческих работ. Интересует продвижение в Яндексе по России. В данный момент сайта нет, будем разрабатывать. Сейчас есть только домен и одностраничник на нем: naotli4no.ru

Кто заинтересуется проектом - просьба оставить заявку по форме:

1. Как будете продвигать сайт, какими способами?

2. Минимальная стоимость ваших услуг?

3. Нужно продвигаться отдельно по каждому городу России или можно глобально по россии? (к примеру нас интересуют города Казань, Краснодар, Саратов, Питер, Нижний Новгород)

4. Сейчас делаем новый сайт для украинского направления. Можно ли его дизайн использовать для российских сайтов/сайта ? (текста перепишем)

5. Минимальные сроки продвижения, получения результата?

P.S.

1. Без отзывов на сервисе не писать.

2. Заявки не по форме рассматриваться не будут.

3. Компании и менеджеров на фриланс ресурсах не любим.

_______________

Читаем внимательно описание и оставляем заявку по форме, если интересно.

10 лет назад
Hawk
34 года
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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