Продвижение онлайн магазина в Германии

Добрый день! Ситуация следующая. Есть магазин в eBay c постоянно ростущим ассортиментом (в настоящее время уже более чем 400), актуальный оборот составляет около 5000 евро ежемесячно. И есть аналогичный онлайн магазин с более низкими ценами, более удобный в использование и с более удобным сервисом. Тем не менее оборот этого онлайн магазина, вопреки здравому смыслу, в десять раз меньше (500евро/мес.), вот его и надо раскрутить до уровня магазина в ебае.

Этот онлайн магазин, как и магазин на eBay принадлежат мне, соответственно речь идёт об абсолютно идентичных товарах. Магазины находиться в Германии и оформлены на немецком.

В штате есть вчасности it специалист, так что я довольно открыт что касаеться внесения возможных изменений или новых решений.

Моё предложение:

Вы доводите оборот до уровня ебая (5000евро в месяц), этот обьём держится 3 месяца подряд, я вам плачу 675 евро + бонус если рост будет выше

Оплата в wme

Заранее благодарю за проявленный интерес! Жду ваших встречных предложений.