Определение размера рынка (wordstat)

Есть примерный перечень 30 услуг (список дам) в области экологии и экологических изысканий

1) Нужно найти ТОПовое название услуги в wordstat для этого проанализировать примерный перечень услуг, чтобы понять действительно ли их названия самые набираемые, для этого:

- покрутить каждое в кавычках и с восклицательными знаками и посмотреть что еще выдает wordstat

- записать сколько раз его набирали

- записать 5 других названий к текущему по результатам указанных выше манипуляций с количеством наборов по каждому названию, если из этих пяти нашли ТОПовое то ставите его наверх.

2) Сделать это нужно в разрезе:

- вся Москва + МО

- только Москва

- только 9 городов МО (список дам)

Результат в виде таблицы, по виду как вам удобней, главное чтобы понятно было.