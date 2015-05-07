Оптимизация сайта

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Завершен21 заявка215 просмотров

Для сайта http://weddings-italy.ru/ нужно выполнить следующее:

1) выявить дубли и настроить необходимые редиректы

2) создать robots.txt закрыв разделы и страницы, которые не нужно индексировать ПС

3) создать Sitemap

10 лет назад
freepr11
Татьяна 
42 года
17 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

klopec
39 лет
11 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
10 лет назад
$10
1 день
Выполнил работу отлично, дал рекомендации по сайту, приятно было сотрудничать. Рекомендую!
Спасибо за заказ. Приятно работать

Заявки фрилансеров

klopec
39 лет
11 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
10 лет назад

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