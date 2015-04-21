Есть сайт http://uborke.net/ на тему уборки, клининга и всего такого. Также есть каталог компаний в этой сфере. Задача получить много низкочастотного трафика из Гугла. Контента на сайте много. Интересует максимально эконом вариант. Трафик ...
Поднять предприятие в Google Maps и Яндекс Карты
Имеется Сайт http://pushkin-otel.ru/ и гостиничный комплекс Парк-отель "Пушкин" который отмечен на Яндекс и Гугл Картах.
На сегодняшний день в Яндекс картах используется приоритетное размещение. Необходимо, чтобы гостиница встала на первое место. В Гугл картах гостиница стоит на 5 месте. Необходимо так же чтобы стоял на первом месте.
Конкуренция в этой районе низкая, конкуренты продвижением в картах не занимаются.
Продвижение сайта в выдаче поисковых систем НЕ ТРЕБУЕТСЯ!!!
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