Поднять предприятие в Google Maps и Яндекс Карты

Имеется Сайт http://pushkin-otel.ru/ и гостиничный комплекс Парк-отель "Пушкин" который отмечен на Яндекс и Гугл Картах.

На сегодняшний день в Яндекс картах используется приоритетное размещение. Необходимо, чтобы гостиница встала на первое место. В Гугл картах гостиница стоит на 5 месте. Необходимо так же чтобы стоял на первом месте.

Конкуренция в этой районе низкая, конкуренты продвижением в картах не занимаются.

Продвижение сайта в выдаче поисковых систем НЕ ТРЕБУЕТСЯ!!!