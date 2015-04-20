Продвинуть в топ 3 google.kz, yandex.kz

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Закрыт15 заявок172 просмотра

Добрый день!

Имеется сайт car-credit.kz

Необходимо продвинуть его в топ 3 гугла и яндекса.

+ В гугл адресах

Ключи:

Автоломбард

Автоломбард в Алматы

Автоломбард Алматы

кредит под залог автомобиля

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Просьба сразу указывать бюджет и срок.

Также интересует срок первого результата. Топ 15 например.

10 лет назад
awstudio
Максим 
42 года
18 лет в сервисе
онлайн

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Нет заявок фрилансеров