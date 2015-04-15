SEO тексты и теги для разделов ИМ

В ИМ есть каталог товаров с разделами и подразделами (все для бани и сауны).

Вот для этих разделов необходим небольшой Seo текст который будет размещен внизу страницы каждой категории-

(читаемый с внедренными ключами).

Так же необходимы теги для этих категорий.

Сайт где можно посмотреть, как это реализовано

Там же можно и оценить объем, т.к. разделы практически совпадают.

Необходим специалист который понял задачу имеет хороший опытом в данной сфере!

Оплата и сроки обсуждаем, сделаем как Вам удобнее.

Отвечу на все вопросы, обращайтесь.