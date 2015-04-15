Нужно проанализировать сайт, выявить ошибки, дать рекомендации к продвижению Лучшим будут заданы дополнительные вопросы, на основе которых будет выбран исполнитель по дальнейшему продвижению сайта Только для профи!!!
Оптимизировать ИМ + дальнейшее сопровождение
ПРИВЕТствую Господа!
требуется оперативное вмешательство :)
Итак:
Имеем сайт (куплен в темплатемонстре)
на opencart
переделан под себя (наполовину,как смог)
ориентация на европейских клиентов
давайте начнем с анализа сайта и определимся с ориентировочной стоимостью Ваших работ на первоочередных задачах:
определитесь с перечнем необходимых работ по пунктам ниже....
1ая часть
А. Внешний вид – оптимизация + юзабилити (ваши варианты предложения)
Б. Внутрянка – оптимизация под СЕО ориентир на европу
* убрать ненужное / добавить важное
* что еще требуется АРХИважного
В. КОРРЕКТИРОВКИ технические
Титул
* добавить 2а телефона в шапку english t555555555 русский 666666666
quick view
* в карточке добавить вывод показателя "за тонну/ кг/ ед /м3" после цены
просмотр корзины
* Убрать пункт What would you like ... c выбором Ship&Taxes
Пункт оформления заказа
* Step4 Delivery method – убрать метод shipping и pick up выбор. Оставить только поле Комментарии
* Переименовать данный пункт в Step4: Comments to order
Цена за данную часть работ и за какое время сделаете??? (остальные изменения\корректировки позднее, по необходимости)
Часть 2ая
Далее потребуется продвижение ресурса на евро рынок (Ваши предложения и цена)
Часть 3я
Параллельно мне нужен сайт-визитка
для компании BIOTECH
производитель пеллет
домены зарегистрированы biotech1.ru + biotech2000.com/ru
какие будут предложения?
прошу озвучить Вашу цену по каждой части (+расписать что предполагается сделать за данные деньги)
Выбор будет сделан в сторону оптимального соотношения объема работ и цены
оплата: можно через сделку – можно в офисе
Нужен Один специалист на удаленку с возможностью 1-2 раза в неделю подъезжать в офис (Москва)
з.п по договоренности
Предлагаю работу по администрированию, сопровождению 2х сайтов (магазин и визитка)
Важно!!! Специалист из Москвы
Рустам
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