Оптимизировать ИМ + дальнейшее сопровождение

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт5 заявок176 просмотров

ПРИВЕТствую Господа!

требуется оперативное вмешательство :)

Итак:

Имеем сайт (куплен в темплатемонстре)

на opencart

переделан под себя (наполовину,как смог)

sellbioenergy.com

ориентация на европейских клиентов

давайте начнем с анализа сайта и определимся с ориентировочной стоимостью Ваших работ на первоочередных задачах:

определитесь с перечнем необходимых работ по пунктам ниже....

1ая часть

А. Внешний вид – оптимизация + юзабилити (ваши варианты предложения)

Б. Внутрянка – оптимизация под СЕО ориентир на европу

* убрать ненужное / добавить важное

* что еще требуется АРХИважного

В. КОРРЕКТИРОВКИ технические

Титул

* добавить 2а телефона в шапку english t555555555 русский 666666666

quick view

* в карточке добавить вывод показателя "за тонну/ кг/ ед /м3" после цены

просмотр корзины

* Убрать пункт What would you like ... c выбором Ship&Taxes

Пункт оформления заказа

* Step4 Delivery method – убрать метод shipping и pick up выбор. Оставить только поле Комментарии

* Переименовать данный пункт в Step4: Comments to order

Цена за данную часть работ и за какое время сделаете??? (остальные изменения\корректировки позднее, по необходимости)

Часть 2ая

Далее потребуется продвижение ресурса на евро рынок (Ваши предложения и цена)

Часть 3я

Параллельно мне нужен сайт-визитка

для компании BIOTECH

производитель пеллет

домены зарегистрированы biotech1.ru + biotech2000.com/ru

какие будут предложения?

прошу озвучить Вашу цену по каждой части (+расписать что предполагается сделать за данные деньги)

Выбор будет сделан в сторону оптимального соотношения объема работ и цены

оплата: можно через сделку – можно в офисе

Нужен Один специалист на удаленку с возможностью 1-2 раза в неделю подъезжать в офис (Москва)

з.п по договоренности

Предлагаю работу по администрированию, сопровождению 2х сайтов (магазин и визитка)

Важно!!! Специалист из Москвы

Рустам

Opencart
10 лет назад
zrr
48 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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