Необходимо распределить запросы по страницам и доменам

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен7 заявок158 просмотров

Имеется список запросов в районе 200 штук.

Имеется 9 перелинкованных доменов.

Необходимо распределить запросы по страницам сайтов.

На выходе должна быть таблица подобного вида

Запрос - домен - страница - позиция

По некоторым запросам возможны в выдаче несколько страниц наших доменов. Выбирать нужно по релевантности страницы и самого домена запросу.

По результатам возможно также и дальнейшее сотрудничество.

10 лет назад
Jokerik
Олег 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

Putyagin
Андрей 
34 года
11 лет в сервисе
Был
6 дней назад
10 лет назад
$10
1 день
Всё отлично
Рекомендую заказчика

Заявки фрилансеров

Putyagin
Андрей 
34 года
11 лет в сервисе
Был
6 дней назад
10 лет назад

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