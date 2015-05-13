Необходимо распределить запросы по страницам и доменам

Имеется список запросов в районе 200 штук.

Имеется 9 перелинкованных доменов.

Необходимо распределить запросы по страницам сайтов.

На выходе должна быть таблица подобного вида

Запрос - домен - страница - позиция

По некоторым запросам возможны в выдаче несколько страниц наших доменов. Выбирать нужно по релевантности страницы и самого домена запросу.

По результатам возможно также и дальнейшее сотрудничество.