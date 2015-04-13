Требуется поисковая оптимизация сайта remont-online.net. Только поисковое продвижение — повышение посещаемости сайта.
SEO - внутренняя оптимизация сайта
Необходим специалист для внутренней (технической) оптимизации сайта.
Движок сайта - simpla
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Необходимо будет сделать:
- Настроить robot.txt
- Избавиться от дублей
- Избавиться от битых ссылок
- Сделать внутреннюю перелинковку
и т.п. т.е. исправить все "косяки" на сайте.
НЕ нужно будет (писать тексты, заполнять метатеги и т.п.)
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Важно!
Стоимость работ и срок выполнения работы будет обсуждаться.
Пишите в скайп указанный в профиле.
Возможность разговора голосом через скайп - обязательно.
Заявки фрилансеров
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