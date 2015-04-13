Добрый день, нужно настроить Яндекс Директ и поднять сайт в первую строчку. (5кл слов, 10 кл слов) Оставляйте свои цены и сроки.
SEO консультация (несколько регионов)
Консультация по продвижению сайта по разным регионам.
По скайпу - голосом.
Обязательно иметь свой успешный проект продвинутый по разным регионам.
30-45 мин на общую оценку нашего сайта, сам разговор - думаю будет достаточно.
Сразу указывайте стоимость
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