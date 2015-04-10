Необходимо купить ссылки для продвижения 30 запросов

Здравствуйте!

Внутренняя оптимизация сайта выполнена полностью. Есть 30 запросов, которые необходимо продвинуть в ТОП путем покупки ссылок. Сайт очень старый, имеет хорошую ссылочную массу, присутствует в ЯК. Другими словами, все ссылки нужно и можно безопасно купить одним разом, не опасаясь ссылочного взрыва.

Прошу указывать в заявке, сколько будет стоить эта услуга, с учетом, что работа не на постоянной основе, а разовая. За конечный результат в этой ситуации оптимизатор, естественно, ответственность нести не будет. По результатам работы будут проверяться только качество выбранных доноров и купленных ссылок.

PS. Можно посчитать и другим способом, если оптимизатору так будет удобнее. А именно, можно оттолкнуться от размера бюджета, выделенного на эту задачу. Тогда прошу в заявке указать, какой процент от бюджета вас устроит за оказание такой услуги.

Спасибо.