Размещение объявлений на площадках

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен2 заявки240 просмотров

Организации требуется человек на удаленную работу, который будет размещать рекламные и информационных объявления на интернет площадках России и СНГ. Оплата сдельная по факту прохождения модерации объявления. 10 руб. - 1 объявление.

10 лет назад
jjjujkl
38 лет
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Vladimir_ZH
Владимир 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
10 лет назад
$10
3 дня
Отлично справился с поставленными задачами. Всем рекомендую. Своё дело знает.
Четкая постановка задачи, своевременная оплата, всегда на связи. Рекомендую заказчика с положительной стороны.

Заявки фрилансеров

Vladimir_ZH
Владимир 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
10 лет назад