Сделать аудит сайта на Wp , проверить все полностью . Хочу увидеть цены за работу .
Размещение объявлений на площадках
Организации требуется человек на удаленную работу, который будет размещать рекламные и информационных объявления на интернет площадках России и СНГ. Оплата сдельная по факту прохождения модерации объявления. 10 руб. - 1 объявление.
Выбранный исполнитель
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