Здравствуйте! Требуются услуги специалиста по интернет маркетингу. Общая задача описана в приложенном документе.

Просьба, в рамках предложения нужно обязательно указать:

-приемлемую для вас схему оплаты;

-общую сумму, хотя бы от и до;

-ссылки, где можно увидеть ваше портфолио или отзывы о вас.

Важно! Просьба отвечать только после внимательного ознакомления с документом.

Специалистам, которые нас заинтересуют, мы сразу предоставим более подробную информацию. Заранее спасибо за внимание!