Требуются услуги специалиста по интернет маркетингу

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт7 заявок224 просмотра

Здравствуйте! Требуются услуги специалиста по интернет маркетингу. Общая задача описана в приложенном документе.

Просьба, в рамках предложения нужно обязательно указать:

-приемлемую для вас схему оплаты;

-общую сумму, хотя бы от и до;

-ссылки, где можно увидеть ваше портфолио или отзывы о вас.

Важно! Просьба отвечать только после внимательного ознакомления с документом.

Специалистам, которые нас заинтересуют, мы сразу предоставим более подробную информацию. Заранее спасибо за внимание!

10 лет назад
lofti
38 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров