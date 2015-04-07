Аудит поведенчских факторов/Аудит на повышение конверсии.

Ищется специалист, который может провести предоставленного сайта с точки зрения поведенческих факторов.

Требования:

- опыт работы в данной сфере от 2-х лет;

- наличие портфолио и подтверждённых отзывов;

- успешно продвинутые проекты с примерами;

- оплата безналичным расчётом.

Если Вы уверены, что можете сделать данное задание, но не подходите под требования - можем рассмотреть, но те кто проходит требования - в приоритете.

Почему безнал - в силу бухгалтерских и юридических причин. Если предлагаете вариант на карту - то только по постоплате.