Необходимо продвижение сайта www.bestworldpro.com в Топ Google необходимо прислать 1) План работы 2) Сроки 3) Цена Внимание! Оплата только через PayPal
Аудит поведенчских факторов/Аудит на повышение конверсии.
Ищется специалист, который может провести предоставленного сайта с точки зрения поведенческих факторов.
Требования:
- опыт работы в данной сфере от 2-х лет;
- наличие портфолио и подтверждённых отзывов;
- успешно продвинутые проекты с примерами;
- оплата безналичным расчётом.
Если Вы уверены, что можете сделать данное задание, но не подходите под требования - можем рассмотреть, но те кто проходит требования - в приоритете.
Почему безнал - в силу бухгалтерских и юридических причин. Если предлагаете вариант на карту - то только по постоплате.
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