Добавить сайт/компанию в Википедию

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Закрыт1 заявка151 просмотр

Требуется разместить http://www.fursk.ru/ как компанию Меховая фабрика Каляев в Википедии, или просто получить 3 линка на сайт www.fursk.ru.

Ваши условия? Ваш опыт?

10 лет назад
siteprojects
Михаил 
41 год
18 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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