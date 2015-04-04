Необходимо раскрутить сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт18 заявок260 просмотров

Ищем специалиста для продвижения и дальнейшего удерживания сайта http://foxtrot.obez.ru/ в лидирующих позициях. Предпочтение отдаем специалисту(не компаниям!!!!), т.к. есть еще пара внутренних проектов которые в дальнейшем необходимо будет развивать.

Просьба обозначить сумму продвижения для выше указанного сайта

10 лет назад
andreymgr
Андрей 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров