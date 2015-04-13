Создание объявлений на авито

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Завершен16 заявок349 просмотров

Здравствуйте! Создание объявлений на авито. четыре-шесть объявлений в день.

10 лет назад
9133958
Арман 
41 год
11 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

TanyaRusakova
Татьяна 
30 лет
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад
$4
5 дней
Татьяна ответственно подошла к заданию. Все сроки соблюдены, все пожелания учтены. Рекомендую!
Хороший заказчик, все спокойно и доходчиво объяснил, оплата мгновенная. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

TanyaRusakova
Татьяна 
30 лет
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад