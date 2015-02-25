9133958

Арман Аракелян 9133958

 
40 летРоссия/Москва
9 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
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Отзывы фрилансеров
TanyaRusakova
29 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
$4
10 баллов
9 лет назад
Создание объявлений на авито
Хороший заказчик, все спокойно и доходчиво объяснил, оплата мгновенная. Рекомендую!
Татьяна ответственно подошла к заданию. Все сроки соблюдены, все пожелания учтены. Рекомендую!
Ответный отзыв
allExclusive
Юрий 
42 годаМолдова
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
9 лет назад
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Четкое задание, чуткая интерактивная связь, мгновенная оплата. Все на высоте, рекомендую Армана, с легкой душой, как ответственного заказчика.
Все было сделано в срок. Рекомендую
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anykey84
Рустам 
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
$7
10 баллов
9 лет назад
Нужно скопировать сайт
Заказчик четко поставил задачу, без проблем принял работу и быстро ее оплатил. Рекомендую.
Все сделал в срок. Как и договаривались. Рекомендую
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sergej2014
27 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
9 баллов
9 лет назад
Редактировать шаблон
Оплачено в срок, даже раньше срока, все отлично
Спасибо большое Сергею! Все сделал отлично. В оговоренные сроки. Все поправки все доработку выполнил оперативно. Рекомендую.
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udgines
Шилова 
42 годаЧили
10 лет в сервисе
Была
4 года назад
$10
10 баллов
9 лет назад
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Рекомендую и с удовольствием продолжу работу!
Евгения все сделала оперативно, учла все мои пожелания. Так что рекомендую! Спасибо ей большое
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