Нужен проект систем ОВК в revit. Частный дом 350м2 Пример во вложении
- $430Чертежи и Схемы1 заявкаЗакрыт2 года назад
- $400
Нужно сделать проект систем отопления, ВК и котельной. Частный дом. 3 этажа. Площадь 350 м2 (Прикрепил пример котельной) Нужно начать уже сегодняИнтерьеры и Экстерьеры2 заявкиЗакрыт2 года назад
- $250
Добрый день. Нужно сделать проект отопления, ВК и котельной частного дома из сруба. Площадь этажа 98 м2. 2 этажаИнтерьеры и Экстерьеры2 заявкиЗакрыт2 года назад
Добрый день! Есть статьи готовые, которые нужно перерабоать и сделать уникальнымиРерайтинг42 заявкиЗакрыт3 года назад
Добрый день! Нужен проект отопления в ревите. нужно - расчет теплопатерь - подбор оборудования котельной - проект и визуализация котельнойИнтерьеры и Экстерьерынет заявокЗакрыт3 года назад
Здравствуйте. Имеется проект дома в автокаде. Мне нужно немного его переделать.Архитектура зданий28 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! Есть планировка квартиры "от руки". Надо нарисовать в программе, к примеру Autodesk Revit. Ну или в любой другой. Главное чтоб получилось как на образце.Чертежи и Схемы86 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно нстроить рекламу на яндексе -составление семантического ядра -создание объявлений -размещение на рекламных площадках Директ и т.д.Контекстная реклама24 заявкиЗакрыт7 лет назад
Добрый день. Нужен дизайн проект не большого гостевого дома. 50-60 кв.м. Есть понимание того что должно быть. Но нет понимания как все расположить гармоничноАрхитектура зданий34 заявкиЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте! Создание объявлений на авито. четыре-шесть объявлений в день.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен9 лет назад
Здравствуйте! Нужно прикрутить Ютм метки, поставить "цели" для эффективного отслеживания трафика.Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $50
Здравствуйте! Нужно создать и продвигать группу в одноклассниках. Тематика часы наручные. Оплата за результат.Социальные сети (SMM и SMO)2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $50
Здравствуйте. Нужен лендинг. Товар - часыСайты «под ключ»8 заявокЗакрыт9 лет назад
- $5
Здравствуйте. Нужен трафик из соц. сети. 10 заказов в день.Социальные сети (SMM и SMO)8 заявокЗакрыт9 лет назад
- $10
Здравствуйте . Нужно настроить рекламную компанию в Яндекс директ. Для двух сайтов.Контекстная реклама19 заявокЗакрыт9 лет назад
- $10
Здравствуйте! Нужно сделать фотографии для каталога для интернет магазина. часы наручные.Фотосъемка8 заявокЗакрыт9 лет назад
- $8
Здравствуйте . Нужно обработать фотографии. Подогнать под один размер. Около 1000 фотографий.Обработка фотографий63 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $10
Здравствуйте. нужно продвигать группу в контакте. С нуля. Набрать подписчиков до 5000 тыс.Социальные сети (SMM и SMO)12 заявокЗакрыт9 лет назад
- $5
Нужно написать на Авито объявления. 100 объявленийКопирайтинг16 заявокЗакрыт9 лет назад
- $10
Нужно отредактировать шаблон сайта. Одностраничник.HTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад