Проект ОВК в Revit

Нужно разработать дизайн, эскизы и чертежи интересных торг. стоек для детских игрушек, моделей техники и конструкторов из дерева, для магазинов. Материал торг. полок: плотный гофрокартон или ДВП (МДФ). Стойки должны быть одного дизайна, но в трёх размерах: Ширина*Глубина*Высота, ...