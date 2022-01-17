Здравствуйте. Необходимо оформить чертежи архитектурного проекта одноэтажного дома. Файл с проектом выполнен в Revit 2022. Необходимо оформить титульную страницу, планировки и описание к ним, разрезы, оформить листы с 3D визуализацией и т.д. Оформленный проект необходим для ...
Привести чертежи к стандартному виду, опираясь на шаблон
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Строительная компания ищет архитектора для долгосрочного сотрудничества. Имеется постоянный поток заданий. Задания включают в себя корректировку и подготовку чертежей и рассчетов. Требования к кандидатам:
- обязательное знание английского языка в объеме необходимом для чтения и понимания технической документации, чертежей и требований инспектирующих органов;
- умение работать с имперской системой мер;
- знание строительных требований штата Флорида или желание самостоятельно в них разобраться используя гугл и официальные сайты соотвествтующих органов.
Ниже представлено типичное задание, которое необходимо выполнить. Имеется согласованный и прошедший все проверки blueprint для дома 811 31st Ave N, а так же имеется прототип для будущего дома. Опираясь на готовый проект 811 дома, подготовить blueprint для прототипа. Адрес будущего дома 1516 59th Street N. На данный момент нужно подготовить все страницы, кроме первой. В приложении пдф файлы, файлы в формате dwg вышлю исполнителю, с которым договоримся о сотрудничестве.
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