Проект ОВК

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Закрыт2 заявки914 просмотров

Добрый день. Нужно сделать проект отопления, ВК и котельной частного дома из сруба. Площадь этажа 98 м2. 2 этажа

4 года назад
9133958
Арман 
41 год
11 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Любомир
 
24 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Денис
 
43 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
3 отзыва(-1)
4 года назад