Графический дизайн Мафа и летней площадки

Здравствуйте, нужен дизайн Ларька( маф) и летней площадки около него. В итоге это будет 5 одинаковых мафов. Маф будет реализован под продажу уличной еды; кофе/десерты. Дизайн должен быть максимально современный и модный.

Летняя площадка (места для отдыха под тентом) должны отображать легкую уличную мебель.Предварительно, работаем с алюминиевым профилем, стеклом и неоном.МАФ можем ставить на пятак 5Х5м.

Срок исполнения к 01.06.

В файлах прикрепления, хороший дизайн летней площадки, но сам Маф не подходит.

что скажете?