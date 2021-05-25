Разработка визализация фитнес центр

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Закрыт12 заявок474 просмотра

Разработка качественной визуализации на каждое помещение фитнс центра, в полном соответствии с тз. Общая площадь 1200кв.м. Интересуют сроки и стоимость.

4 года назад
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