Дизайн дизайнерской мебели И отрисовка в интерьере с разных ракурсов
Сделать визуализацию дома
Добрый день!
Имеются чертежи фасадов и плана дома
Что требуется:
Сделать визуализацию фасада 2-3 фото, чтобы клиент, который покупает мог легко представить как будет выглядеть дом
Показать возможно 2-3 квартиры с импровизированным интерьером
Ссылка на материалы: https://drive.google.com/drive/folders/17tbfCMGbeAQYwLkf7M_bfRDkRK_U3GIO?usp=sharing
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