Сделать визуализацию дома

  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Закрыт11 заявок506 просмотров

Добрый день!

Имеются чертежи фасадов и плана дома

Что требуется:

Сделать визуализацию фасада 2-3 фото, чтобы клиент, который покупает мог легко представить как будет выглядеть дом

Показать возможно 2-3 квартиры с импровизированным интерьером

Ссылка на материалы: https://drive.google.com/drive/folders/17tbfCMGbeAQYwLkf7M_bfRDkRK_U3GIO?usp=sharing

4 года назад
MIRREXX
Роман 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Анастасия
 
31 год
4 года в сервисе
Была
2 года назад
2 отзыва
4 года назад
Игорь
 
23 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
3 отзыва(-1)
4 года назад
Дина
 
29 лет
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Александра
 
27 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
Анастасия
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
день назад
26 отзывов
4 года назад
#1
Интерьеры и Экстерьеры
Фуад
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Владислав
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Любомир
 
24 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Сергей
 
30 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
3 отзыва
4 года назад
Константин
 
59 лет
17 лет в сервисе
Был
17 часов назад
4 года назад
ТОП-5
Интерьеры и Экстерьеры
Тимур
 
31 год
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
4 года назад