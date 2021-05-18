Дизайн интерьера квартиры

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Закрыт13 заявок441 просмотр

Привет.

Нужен дизайн квартиры(4 комнаты).

На данный момент есть дизайн спальни, сделан своими силами, собраны необходимые вещи и ориентировочное расположение.

Есть предпочтение по стилю пример прилагаю (цветные фото).

Жду Ваших предложений по стоимости и реализации.

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