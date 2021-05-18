Дизайн-проект квартиры

Москва, квартира вторичка с смежными комнатами. Дом - сталинка, потолки 3м, стены кирпичные. В квартире старая проводка, поэтому необходимо ее менять. Пока не планирую ремонт санузлов, но нужно продумать, как туда будет заходить новая проводка, чтобы в будущем ее туда провести.

Бюджет у меня ограниченный (~400-500 тыс.), поэтому пока на кухне планирую оставить старую мебель (нужно продумать, как ее лучше расставить и возможно минимально что-то добавить/перекрасить) + по возможности для гостиной использовать диван, который остался от предыдущих владельцев. На кухне старые обои, которые точно нужно менять. В проходной комнате нужна обеденная зона, т.к. кухня очень компактная, и зона для отдыха (диван, телевизор, кресло) + места для хранения книг. В спальне помимо кровати должен поместиться шкаф для повседневной одежды. В жилых комнатах паркет планирую оставить, только его нужно будет восстановить местами. Как результат нужна 3D визуализация с подбором материалов, мебели, светильников и аксессуаров.