Требуется чертежник/проектировщик для разработки проектной документации для квартиры 53 кв м Дано: - Жилое помещение 53 м2 - Скан плана БТИ - План с размерами - Файл skp - ...
Архитектурное решение для частного дома согласно фундамента
Есть архитектурный проект частного дома по которому сделан фундамент (свайно-ростверковый), попытаться сделать эскиз дома по этому же проекту в стиле хайтек с плоской кровлей, на этом же фундаменте с сохранением планировки комнат и окон первого этажа, на данный момент в проекте кровля многоскатная.
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