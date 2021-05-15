Архитектурное решение для частного дома согласно фундамента

Есть архитектурный проект частного дома по которому сделан фундамент (свайно-ростверковый), попытаться сделать эскиз дома по этому же проекту в стиле хайтек с плоской кровлей, на этом же фундаменте с сохранением планировки комнат и окон первого этажа, на данный момент в проекте кровля многоскатная.