Профессиональная верстка сайтов. HTML5, CSS3, Bootstrap, jQuery, jQueryUI, Responsive(адаптивная), БЭМ, анимация, gulp, node.js(npm).

Здравствуйте, уважаемые!

Предлагаю Вам свои услуги по верстке сайтов любой сложности.

Сайты всегда верстаю качественно, аккуратно, кроссбраузерно, валидно, все на высшем уровне и конечно же в срок.

Гарантирую:

- оперативность и скорость в работе;

- адаптивную верстку дизайн макетов (Adobe Photoshop, Ai, Sketch-avocode, XD);

- кроссбраузерность (Chrome, EDGE, Safari, Opera, Mozilla);

- верстка Google page speed 80+.

Свою работу люблю, работаю без выходных, доступен в любое время. Обращайтесь!