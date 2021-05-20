Рендер

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Я работаю сейчас над сайтом по натяжным потолкам, есть необходимость создать некий шаблон для конфигуратора. Суть в том, что Необходимо сделать рендер части стены, потолка и люстры. На потолке будет 3 текстуры (матовая, глянец и фактурная) и смена цвета. Текстуры должны быть полупрозрачными, чтобы цвет в фоне потолка менялся программно на сайте.

Пример тут: https://www.dropbox.com/s/7f229zdnqu29e3q/ТЗ_этап1_конструктор.pdf?dl=0

Подскажите, пожалуйста, стоимость и сроки

4 года назад
xenox9122
Макс 
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Алексей
 
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