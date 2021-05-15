Дизайн дизайнерской мебели И отрисовка в интерьере с разных ракурсов
Нужно сделать дизайн-проект квартир площадью 49 м2
нужно сделать полный (3д, чертежи, рабочка) дизайн-проект квартиры площадью 49 м2., срок 1,5 мес., стиль современный, обмер квартиры предоставим.
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