Нужно сделать дизайн-проект квартир площадью 49 м2

$498
  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Закрытнет заявок515 просмотров

нужно сделать полный (3д, чертежи, рабочка) дизайн-проект квартиры площадью 49 м2., срок 1,5 мес., стиль современный, обмер квартиры предоставим.

4 года назад
Myata93
Марина 
25 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад

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