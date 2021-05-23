Сделать схему электрики для квартиры

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Завершен1 заявка292 просмотра

Существует готовая планировка в расстановкой мебели, необходимо создать схему электрики под нее

4 года назад
kabucha02
33 года
6 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

iahom
Игорь 
59 лет
8 лет в сервисе
Был
2 дня назад
4 года назад
$55
3 дня
Escrow
Сотрудничаю с Игорем не первый раз, все отлично, рекомендую!
Снова сотрудничество было приятным!) Моментальная оплата. Буду рад совместной работе и в будущем. Рекомендую всем!

Заявки фрилансеров

iahom
Игорь 
59 лет
8 лет в сервисе
Был
2 дня назад
4 года назад