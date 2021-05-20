Требуется дизайн проект кухня-студия лофт

  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Закрыт14 заявок922 просмотра

Требуется дизайн проект по расстановке мебели и визуализация помщения 77 м2

в данный момент это фабрика кухни/ 

хотим сделать помещение более многофункциональным. чтобы была как кухня для готовки и фудьсъемки так и лофт под проведении мастер-классов и мероприятий

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