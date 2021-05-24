Дизайн-проект квартиры 66кв.м

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Закрыт19 заявок1506 просмотров

Сделать планировку/перепланировку, визуализацию, чертежи, спецификацию, отделочные материалы

(перепланировка 2-х комнатной кв. в 3-х.ком.////1 ком. для девочки, 2 ком.для подростка мальчика, 3 ком. спальня. Балкон можно присоединить.

Современный стиль. Модерн с минимализмом.

Прошу портфолио присылать в личку.

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