SEO Landing

Роман профессионально выполнил поставленные задачи по SEO и контекстной рекламе. Делал правильные замечания по юзабилити и контенту. Учитывая все его советы и его работу как оптимизатора имеем сайт в ТОП-5 по большому кол-ву запросов и кучу заявок, с обработкой которых пока даже не справляемся. Всем рекомендую!