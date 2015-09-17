SEO Landing

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Завершен9 заявок484 просмотра

Имеем сайт-одностраничник promebel1.ru. Тематика - офисная мебель. Регион -Москва и МО.

Нужен вывод сайта по НЧ в топ-10.

Также необходимо немного контекста также по НЧ. Нужны недорогие целевые клиенты.

Срок - договора - постоянно.

Цель - 30 заявок в месяц.

Просьба писать конкретные предложения по предложенному проекту.

10 лет назад
mastero1
36 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

4ekist_rv
Рома 
34 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$212
31 день
Роман профессионально выполнил поставленные задачи по SEO и контекстной рекламе. Делал правильные замечания по юзабилити и контенту. Учитывая все его советы и его работу как оптимизатора имеем сайт в ТОП-5 по большому кол-ву запросов и кучу заявок, с обработкой которых пока даже не справляемся. Всем рекомендую!
Очень приятно работать с Александром. Заметно, что человек ориентирован на получение результата и готов вместе работать до достижения целей.

Заявки фрилансеров

4ekist_rv
Рома 
34 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад