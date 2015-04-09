Оптимизация сайта подвыдачу yandex google

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  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт12 заявок251 просмотр

Требуется оптимизатор SEO нужно оптимизация сайта tvoyturetskiy.ru под выдачу гугл яндекс. Требуется общая разовая оптимизация, а также понимание фильтров панда песочница и тд прошу сразу указывать стоимость и что будет сделано при оптимизации по сайту

10 лет назад
gelani
Глеб 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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