Оптимизация сайта подвыдачу yandex google

Требуется оптимизатор SEO нужно оптимизация сайта tvoyturetskiy.ru под выдачу гугл яндекс. Требуется общая разовая оптимизация, а также понимание фильтров панда песочница и тд прошу сразу указывать стоимость и что будет сделано при оптимизации по сайту