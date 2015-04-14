Новый сайт проверить на SEO ошибки

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Завершен14 заявок211 просмотров

Здравствуйте. На новом созданном сайте найти и исправить SEO ошибки. Wordpress

WordPress
10 лет назад
webcyber
Жанна 
40 лет
15 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

Aleksey1924
Алексей 
34 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
68 отзывов
10 лет назад
$30
1 день
Алексей - это просто супер мастер своего дела! Мало того что нашел все косяки на сайте по Seo, дал еще и много советов по улучшению продвижения. Очень быстро все нашел, все конкретно расписал. Будем исправлять и дальше обращаться к нему, если понадобятся консультации по Seo.
Все прошло успешно!

Заявки фрилансеров

Aleksey1924
Алексей 
34 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
68 отзывов
10 лет назад