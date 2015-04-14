Сделать аудит сайта на Wp , проверить все полностью . Хочу увидеть цены за работу .
Новый сайт проверить на SEO ошибки
Здравствуйте. На новом созданном сайте найти и исправить SEO ошибки. Wordpress
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