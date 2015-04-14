Новый сайт проверить на SEO ошибки

Алексей - это просто супер мастер своего дела! Мало того что нашел все косяки на сайте по Seo, дал еще и много советов по улучшению продвижения. Очень быстро все нашел, все конкретно расписал. Будем исправлять и дальше обращаться к нему, если понадобятся консультации по Seo.