Определить title и H1

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Завершен1 заявка195 просмотров

Определить title и H1 для страниц сайта. Оптимизировать для поисковых запросов медицинской таматики.

10 лет назад
Shade876
Евгений 
41 год
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

masslinkss
Сергей 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад
$6
1 день
Сергей выполнил работу очень быстро и качественно. Сотрудничеством доволен.... Успехов в дальнейшей работе!!!

Заявки фрилансеров

masslinkss
Сергей 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад