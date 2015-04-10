Внедрение СЕО рекомендаций на сайте

Сайт: bprix.ru

Сейчас основная проблема в том что сайт плохо индексируется и есть ошибки по Сео.

Ранее нам сделали Аудит. (во вложение)

По которому мы хотим согласовать и провести все работы на сайте.

Требуется специалист который готов со знанием дела выполнить все рекомендации или предложить свои решения и реализовать их.

Опыт работ с OpenCart обязателен!

ПРОШУ ЧИТАТЬ ТЗ И ПОСЛЕ ЭТОГО ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ СО СТОИМОСТЬЮ РАБОТ.

Спасибо