Внедрение СЕО рекомендаций на сайте

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт9 заявок214 просмотров

Сайт: bprix.ru

Сейчас основная проблема в том что сайт плохо индексируется и есть ошибки по Сео.

Ранее нам сделали Аудит. (во вложение)

По которому мы хотим согласовать и провести все работы на сайте.

Требуется специалист который готов со знанием дела выполнить все рекомендации или предложить свои решения и реализовать их.

Опыт работ с OpenCart обязателен!

ПРОШУ ЧИТАТЬ ТЗ И ПОСЛЕ ЭТОГО ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ СО СТОИМОСТЬЮ РАБОТ.

Спасибо

Opencart
10 лет назад
BPrix
36 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров