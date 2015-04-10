Продвижение англоязычного сайта в Google

Необходимо продвинуть англоязычный сайт на Wordpress в топ 5-10 поисковой системы Google по региону Австралия.

Вот список ключевых слов: wedding photography, video studio, videography, Promotional videos, Graphic Design, Videography Service, video QLD, wedding video QLD.

Сколько будет стоить продвижение по всем этим запросам и по первым 3м?

Хотя бы приблизительно.