нужен сайт одностраничник что бы был на первой странице в поисковике Гугл,Яндекс .Есть свой сайт вот(sigaret64.ucoz.ru )ссылка можно разместить его предварительно отредактировав.
Регистрация сайта в каталогах
Необходимо зарегистрировать магазин дисков и шин в нескольких наиболее крупных каталогах. Отчет, оплата по факту, сумма указана.
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