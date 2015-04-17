Регистрация сайта в каталогах

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен1 заявка170 просмотров

Необходимо зарегистрировать магазин дисков и шин в нескольких наиболее крупных каталогах. Отчет, оплата по факту, сумма указана.

10 лет назад
valdisX
Влад 
49 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

petneskin
Юрий 
33 года
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$6
1 день
Юрий ответственный и грамотный специалист. Продолжаем сотрудничать - рекомендую.
Рекомендую работать. Уточняйте нюансы и можете спокойно работать с этим человеком.

Заявки фрилансеров

petneskin
Юрий 
33 года
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад