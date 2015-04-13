Нужно разместить статьи на сайтах

Требуется разместить статьи со ссылками на сайтах. Статьи есть, как тематические, так и общих тематик. Рассматриваются сайты всех тематик с тиц от 10. Количество статей и бюджет на размещение приличный.

Огромная просьба обращаться только владельцам или админам сайтов.

Перекупщики – можете попробовать, но сомневаемся, что предложите интересные условия, так как мы рынок знаем)

При обращении желательно указать сайт, который Вы предлагаете для размещения, раздел, где Вы размещаете статьи, требования к статьям, а также стоимость размещения 1 статьи в рублях