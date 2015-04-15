SEO аудит

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт25 заявок257 просмотров

Необходимо выполнить:

-SEO аудит молодого сайта

-Определить ошибки которые могут повлиять дальнейшему продвижению

- Рекомендации в продвижении

http://svai-art.ru/

Сразу указывайте ЦЕНУ и СРОКИ!!!

10 лет назад
pepbbs
Юрий 
42 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров