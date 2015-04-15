ПРИВЕТствую Господа! требуется оперативное вмешательство :) Итак: Имеем сайт (куплен в темплатемонстре) на opencart переделан под себя (наполовину,как смог) sellbioenergy.com ...
SEO аудит
Необходимо выполнить:
-SEO аудит молодого сайта
-Определить ошибки которые могут повлиять дальнейшему продвижению
- Рекомендации в продвижении
Сразу указывайте ЦЕНУ и СРОКИ!!!
Заявки фрилансеров
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