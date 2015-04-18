Оптимизировать сайт

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Закрыт28 заявок259 просмотров

Нужно подготовить сайт к раскрутке и оптимизировать для продвижения в поисковых системах.Нужно сделать всё чётко и грамотно,так чтобы осталось только закупать ссылки для продвижения.В качестве исполнителя подойдёт любой человек имеющий позитивный опыт в продвижении сайтов,работа должна быть сделана масимально эффективно.

10 лет назад
andreybest
Андрей 
32 года
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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